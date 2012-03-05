《新兴市场重要经济事件预告》--3月5日-3月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)
3月5日(一)
开普敦--第六届非洲经济论坛(至3月7日).
新加坡--新加坡议会举行预算讨论会(至3月9日).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
柬埔寨金边--第20届东盟峰会联合筹备会议和相关会议(至3月7日).
3月6日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版(0900).
3月7日(三)
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行特立尼达和多巴哥会议(至3月9日).
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(最后一日).
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1800).
3月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0900),随后公布利率(1245)并召开新闻发布会(1330).
芝加哥--2012年经济合作暨发展组织(OECD)城市市长和部长圆桌会议(至3月9日).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行公布利率决议(0500).
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
布达佩斯--商业网站Portfolio.hu就"福林、危机、国家债务"举行会议.匈牙利的国际货币基金组织(IMF)谈判代表Tamas Fellegi和匈牙利央行副总裁Julia Kiraly发表讲话(0730).
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
3月9日(五)
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议(1000).
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
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