〔中国经济〕今年经济增长目标调低至7.5%,CPI涨幅控制在4%左右(更新版)

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* 今年GDP目标调低至7.5%,与"十二五"目标逐步衔接

* CPI涨幅控制在目标4%左右,防止物价反弹

* 扩大内需特别是消费需求是今年工作的重点

路透北京3月5日电---中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.

温家宝在今年政府工作报告中称,今年将实施积极财政政策和稳健货币政策.根据形势变化适时适度预调微调，进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性.

"要在有效实施宏观经济政策、管好货币信贷总量、促进社会总供求基本平衡的基础上,搞好价格调控,防止物价反弹."温家宝称.

中国去年初设定CPI目标亦为4%左右,实际全年涨幅达到5.4%.今年1月份CPI同比上涨4.5%,分析人士认为全年物价形势仍面临较大的不确定性.

报告指出,提出今年CPI涨幅控制在4%左右,综合考虑了输入性通胀因素、要素成本上升影响以及居民承受能力,也为价格改革预留一定的空间.

发改委周一报告亦称,全球流动性仍比较充裕,输入性通胀因素不容低估.中国要素价格上涨呈长期化趋势,成本推动价格的压力持续存在.

温家宝称,中国GDP增长目标略微调低,主要是要与"十二五"规划目标逐步衔接,引导各方面把工作着力点放在加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益上来,以利于实现更长时期、更高水平、更好质量发展.

中国2011年GDP同比增幅仍高达9.2%,但GDP逐季下滑的趋势却相当明显.亦引发对中国经济是否会硬着陆的担忧.去年初政府提出的2011年增长目标为8%左右,"十二五"(2011-2015年)经济年均增长目标是7%.

**扩大内需**

温家宝并表示,中国经济增长存在下行压力,物价水平仍处于高位,房地产市场调控处于关键阶段,农民持续增收难度加大,就业总量压力与结构性矛盾并存,一些企业特别是小微型企业经营困难增多.

而从国际看,国际金融危机还在发展,一些国家主权债务危机短期内难以缓解.新兴经济体面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力.主要货币汇率剧烈波动,大宗商品价格大幅震荡.国际贸易投资保护主义强化.

温家宝强调,扩大内需特别是消费需求是中国经济长期平稳较快发展的根本立足点,是今年工作的重点.

政府工作报告预计,今年进出口总额增长10%左右.(完)

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