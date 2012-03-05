〔中国金融〕银监会确保平台贷款余额只降不升,房地产信贷风险可控--报载

* 确保地方融资平台贷款余额只降不升

* 75%的存贷比考核指标不会淡化

* 银行的房地产信贷风险依旧可控

路透上海3月5日电---中国银监会主席助理阎庆民表示,对于地方融资平台贷款,银监会将实行总量控制,确保贷款余额只降不升.

上海证券报周一援引阎庆民并指出,银监会要求银行对今年到期的平台贷款按月逐户统计,落实还款方案;同时严格处置存量风险,对于自身现金流不能够100%覆盖贷款本息的,银行要在不增加新贷的前提下,与地方政府积极沟通,按原定承诺,量化还款数额,纳入财政预算,分期清收贷款.

另外,银监会还将对平台贷款实行总量控制,确保贷款余额只降不升,要求各银行在原有"四覆盖"风险分类的基础,对所有平台客户按照"支持类、维持类、压缩类"进行信贷分类,作为信贷管理的名单,以及是否给予信贷支持的依据.

他并透露,银行业新监管标准的相关方案已经上报国务院,年内可能会实施,75%的存贷比考核指标不会淡化.

对于市场关注的房地产行业调整给银行带来的风险问题,中国证券报援引阎庆民表示,银行的房地产信贷风险依旧可控.今年银监会将严禁向项目资本金不足、"四证"不全房地产企业发放贷款,对有囤地捂盘行为的房地产企业收回已发放贷款.

他还指出,银行遵循流动性原则、风险定价原则来发放房地产贷款.从目前情况看,银行房地产贷款增速在回落,在各项贷款中占比不高,房地产贷款新增比例和速度均低于平均贷款水平."这些保证了房地产贷款风险基本可控."他说

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