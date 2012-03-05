〔韩国汇市〕韩元兑美元微跌,因韩股疲弱

路透首尔3月5日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初下滑,追随韩股盘初跌势.缺乏关键性指标推动投资者追捧风险资产.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,118.2,上周五此间市场收报1,115.5.
指标综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.63%.
3月三年期公债期货KTBc1持平于104.14.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,118.2 1,115.5
日圆/韩元JPYKRW=R 13.6955/7042 13.6876/7026
韩国公债期货KTBc1* 104.14 104.14
韩国综合股价指数.KS11 2,021.82 2,030.25
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
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