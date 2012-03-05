《热点透视》荷兰楼市对欧元区构成又一拖累

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 王翔琼

路透伦敦3月2日电---做个小测验.继希腊和葡萄牙之后,欧元区哪个经济体正处于最严重的衰退?西班牙、意大利、爱尔兰?还是负债累累的比利时?哈,有点接近了.

答案是荷兰.荷兰2011年第四季国内生产总值(GDP)下滑0.7%.比这个表现还糟(很多)的就只有希腊和葡萄牙了.欧盟执委会预计荷兰GDP还会持续萎缩,2012年料下降0.9%,仅稍好于西班牙下滑1%的预期.荷兰虽然失业率处于6%低位,主权债务与GDP之比为65%的可控水准,而且贸易地位强劲,可经济已步入衰退,并势将持续疲弱.

荷兰的问题在于,其房价泡沫正在收缩.从1995年到2000年,该国房屋均价上升89%.一部反歧视的法律要求银行根据夫妻双方收入来放贷,这致使家庭借款能力急增.另外,房贷利息可在税前扣除的政策,又是刺激借贷与买房的另一因素.2000年至2008年间,荷兰房价进一步上涨48.8%,使1995至2008年间累计涨幅达到181.2%,与同期英国193.5%的房价涨幅相当.

现在,荷兰房价比2008年均价下降了9.4%.该国最大的抵押贷款银行Rabobank在2008年时将楼市描述为"坚如磐石",如今却警告称房价高估,且预计会进一步下降.房价下落正在压垮消费者信心.取消利息抵税政策或许是明智的一步,但想到这种措施,消费者恐怕会更加烦心.

荷兰楼市泡沫破裂的教训是,租房现象普遍的德国所适用的利率,不一定就适合荷兰、爱尔兰和西班牙.这种货币体系问题仍未得到解决.另外,税收政策也助长了泡沫,而非起到抑制作用.

对欧元区而言,其中含义令人不悦.一个本该是富有韧性的核心经济体,在一个债务、偿付能力、失业和竞争力问题完全是另一种状况的二线区域,将无法对经济成长起到支撑作用.(完)