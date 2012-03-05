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亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 09:20 BJT

《外汇动态》美元/日圆下跌,因有少量获利了结及海外卖单

0104GMT--美元兑日圆JPY=下跌0.3%至81.57,脱离九个月高位81.87,因有少量获利了结浮现.

东京交易员亦称,海外中长期投资大户和一家英国清算行正在全线买入日圆.

交易员们表示,美元兑日圆买单挂在81.50,目前82.00选择权障碍前方的卖单限制涨幅.

停止单挂在82.05和82.25.

欧元兑日圆EURJPY=R下跌0.1%至107.70,投资者关注200日移动均线附近106.90日圆处的支撑位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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