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中国汇市 | 2012年 3月 5日 星期一 09:23 BJT

〔中国金融〕今年广义货币预期增长14%,增加人民币汇率双向浮动弹性

路透北京3月5日电---中国国务院总理温家宝周一称,今年将综合运用各种货币政策工具,调节好货币信贷需求,保持社会融资规模合理增长.广义货币供应量(M2)预期增长14%.

他在政府工作报告中还称,今年要增加人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率合理均衡水平上基本稳定.

温家宝并指出,大力发展外汇市场,丰富外汇产品,为市场主题提供更多的汇率避险工具,用好外汇储备.

自2005年7月汇改以来,人民币兑美元累计升值24%左右.自去年5月以来,人民币兑美元汇率的双向波动的特征日益明显.

中国央行此前提出2012年M2初步预期增长14%左右.2011年末M2同比增长13.6%,今年1月增速为12.4%.(完)

--发稿 钟华; 审校 黄凯

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