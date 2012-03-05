〔中国金融〕今年广义货币预期增长14%,增加人民币汇率双向浮动弹性

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京3月5日电---中国国务院总理温家宝周一称,今年将综合运用各种货币政策工具,调节好货币信贷需求,保持社会融资规模合理增长.广义货币供应量(M2)预期增长14%.
他在政府工作报告中还称,今年要增加人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率合理均衡水平上基本稳定.
温家宝并指出,大力发展外汇市场,丰富外汇产品,为市场主题提供更多的汇率避险工具,用好外汇储备.
自2005年7月汇改以来,人民币兑美元累计升值24%左右.自去年5月以来,人民币兑美元汇率的双向波动的特征日益明显.
中国央行此前提出2012年M2初步预期增长14%左右.2011年末M2同比增长13.6%,今年1月增速为12.4%.(完)
--发稿 钟华; 审校 黄凯
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。