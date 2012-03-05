《外汇动态》美元/韩元料在1,110寻获支撑,警惕政府干预

0136GMT---美元/韩元KRW=KFTC上升,得益于海外基金和国内银行间投机客买入,预料在1,110水平获得稳固支撑.
但投资者仍警惕韩国外汇当局可能出手干预买入美元.
美元/韩元升0.2%,至1,117.3韩元.
上周五美元兑韩元一度挫跌至1,111.8的低位,并跌破200日移动均线切入位的支撑,但收在该均线上方.
"我根本不希望在目前水平增持空头部位,尽管怀疑美元兑韩元还能上涨多少,"一外资银行驻韩国交易员指出.
该交易员并称,美元兑韩元的涨势恐将在1,120附近受到压制,因一些投资者仍持有多头仓位.
一些交易员指出,该国外汇当局在4月大选前或许不会干预汇市.韩国政府仍聚焦于应对通货膨胀.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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