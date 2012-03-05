版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--3月6日****

路透3月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------------------------------------------------

3月6日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3%

0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.3%

-- 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 13,066

1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -0.3% -0.3%

(较上年同期) 0.7% +0.7%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月3日当周 -- -1.0%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月3日当周 -- +3.4%

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 55.7

(经季节调整) 62.0 64.1

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

3月4日(日)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 3,158.0 --

2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 +0.1% --

3月5日(一)

0030 澳洲企业库存 第四季 +1.4% --

0815 瑞士零售销售(较前月) 1月 +4.4%

0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 44.1 45.2

0848 法国Markit服务业PMI 2月 50.0 50.3

综合PMI 50.2 --

0853 德国Markit服务业PMI 2月 52.8 52.6

0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 48.8 49.4

综合PMI 49.3 49.7

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.7% --

(较上年同期) +3.3% +3.7%

0928 英国CIPS服务业PMI 2月 53.8 --

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 负8.2 --

1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.3% 持平

(较上年同期) 持平 -1.6%

1500 美国工厂订单 1月 -1.0% -1.5%

耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -3.7% --

扣除运输的耐久财订单 -0.3% --

扣除国防的耐久财订单 -1.2% --

扣除飞机的非国防资本财订单 -3.9% --

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)

2月 57.3 56.1

企业活动指数 62.6 59.3

(完)

--整理 石冠兰/王洋; 审校 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐