主要国家经济指标预测--3月6日****

路透3月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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3月6日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.3%
0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.3%
-- 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 13,066
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 -0.3% -0.3%
(较上年同期) 0.7% +0.7%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月3日当周 -- -1.0%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月3日当周 -- +3.4%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 55.7
(经季节调整) 62.0 64.1
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月4日(日)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 3,158.0 --
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 +0.1% --
3月5日(一)
0030 澳洲企业库存 第四季 +1.4% --
0815 瑞士零售销售(较前月) 1月 +4.4%
0843 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 44.1 45.2
0848 法国Markit服务业PMI 2月 50.0 50.3
综合PMI 50.2 --
0853 德国Markit服务业PMI 2月 52.8 52.6
0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 48.8 49.4
综合PMI 49.3 49.7
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.7% --
(较上年同期) +3.3% +3.7%
0928 英国CIPS服务业PMI 2月 53.8 --
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 负8.2 --
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.3% 持平
(较上年同期) 持平 -1.6%
1500 美国工厂订单 1月 -1.0% -1.5%
耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -3.7% --
扣除运输的耐久财订单 -0.3% --
扣除国防的耐久财订单 -1.2% --
扣除飞机的非国防资本财订单 -3.9% --
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)
2月 57.3 56.1
企业活动指数 62.6 59.3
(完)
--整理 石冠兰/王洋; 审校 张涛