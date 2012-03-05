〔离岸人民币〕法国阿尔斯通三年点心债票息4.25%,处询价区间低端--IFR

路透3月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，法国跨国企业集团阿尔斯通（Alstom）(ALSO.PA)的首支点心债完成定价，票息为4.25%，处于最终询价区间4.25%－4.375%的低端。此次三年期点心债，共筹资5亿元人民币（7,900万美元）。

此成为法国能源行业首起离岸人民币交易。认购账户共有80个，认购总额高达22.5亿元人民币。阿尔斯通该债券一小时内即被认购一空，参考利率区间也由起初4.5%左右的水平缩窄。上周五早盘该债券价格报100.15-100.17。

阿尔斯通点心债定价反映出，香港投资者愿意为这种不多见的交易付较高的价钱。

阿尔斯通4.25%的定价水平，较与之最接近的德国化工企业朗盛（Lanxess）(LXSG.DE)发行的5亿人民币点心债定价高出20个基点。穆迪、标普和惠誉对朗盛的评级分别为Baa2（稳定）／BBB（稳定）／BBB（稳定）。朗盛将于2015年4月到期的点心债，2月初定价在4.2%收益率，目前二级市场收益率为4.05%。

但从他们的欧元债券来看，阿尔斯通点心债得到的定价实际上相当优惠。朗盛与阿尔斯通的欧元计价可比债券有45个基点价差。例如朗盛2018年5月到期、票息为4.125%的欧元债券报价为较掉期中间价上浮103个基点，而阿尔斯通2018年10月到期、票息为3.625%的欧元债券较掉期中间价上浮148个基点。

欧洲投资者以25%的旺盛需求支撑了阿尔斯通的点心债交易，这得益于该公司在欧洲家喻户晓的信誉。投资者地区分布甚为均衡，香港占40%，新加坡占29%，其他亚洲投资者占5%。以投资者类型而言，基金认购最多，占50%，私人银行占38%，银行为12%。

汇丰银行担任独家簿记管理人。

该交易对阿尔斯通十分有利。这不仅是它首次亮相离岸人民币市场，也是其首支非欧元计价的债券。这也是第二笔来自法国公司的点心债。第一笔是液化空气集团（Air Liquide）去年9月发行的债券。(完)

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