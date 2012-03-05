《热点透视》盲目崇拜减赤目标恐会加深欧盟衰退

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 石冠兰

路透伦敦3月2日电---欧元区正在形成这样一种礼拜仪式,成员国认为幸存下来的最佳方式是按照德国的节奏对撙节大唱赞歌.刚刚就强化预算纪律并防止再度面临生死关头的"财政协议"条款达成一致,一些成员国政府似乎就迫不及待要予以执行了.西班牙看来将成为对赤字目标盲目崇拜的首个牺牲品.其他国家也会相继如此.但坚持矫正性举措,甚至仅为达成目标而出台更多撙节措施,都将损及经济,而这反过来会使得那些目标无望达成.

西班牙去年的财政赤字为国内生产总值(GDP)的8.5%.该国去年赤字应为GDP的6%,其政府同意今年削减至4.4%.在国际货币基金组织(IMF)预计该国GDP将萎缩1.7%之际,西班牙政府真的有望将赤字与GDP之比缩减4%以上吗?如果整个欧盟陷入衰退,欧元区政府还会为未达成税收目标负责,进一步实施撙节举措吗?

采取更严格的财政规则,用更强有力的纪律来执行,这标志着欧元区的重要进展.负责监督并管束欧元区成员国的欧盟执委会(European Commission)担心,赋予西班牙更多灵活性会引发其他政府要求同等待遇.

但愚蠢地一夕之间执行这些规则从来不在欧元区领袖的议程之内.正如布鲁塞尔的Bruegel智库Jean Pisani-Ferry所言,快速削减赤字的唯一方法是增加税收.难道这是执委会心中所愿吗?更进一步说,允许衰退加深将削减欧洲产能,严重破坏其长期成长前景.执委会和欧元区纪律倡导者德国和欧洲央行,从来没有解释他们认为这种状况应如何避免.一味在恍惚状态下吟咏"结构性改革"是不够的.(完)

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