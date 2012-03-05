《交易视点》中国3月信用债供给将发生结构性变化,收益率曲线趋陡--中金

路透上海3月5日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报预计，3月份信用债整体的净增量并不大，但结构会有较大的变化。供给结构的变化将支持收益率曲线继续陡峭化，表现为短融和3年期中票的收益率有望出现较大幅度的下行。

**短融和3年期中票收益率有望加速下行**

今年前两个月非金融企业信用债净增量略高于去年同期，是否意味着供给压力在增大呢？这与信贷数据反映的企业融资需求减弱似乎有一些矛盾。

首先，1-2月信用债的净增量40%都是来自于短融，中长期品种的供给相对于去年同期实际是下降的，尤其是中票的供给出现了明显的萎缩。其次，短融净增量上升是因为部分AAA发行人将3月份到期的短融提前滚动发行造成的，一季度净增量甚至可能低于去年同期。

第三，AAA级企业债和公司债供给增加的部分原因是为了替换到期的中票，将低融资成本锁定更长的期限。我们预计3月份信用债整体的净增量并不大，但结构会有较大的变化，表现为短融和3年期中票的存量减少，而5年及其以上的超AAA级企业债和公司债的供给增多。

供给结构的变化支持3月份收益率曲线继续陡峭化，表现为短融和3年期中票的收益率有望出现较大幅度的下行，如AAA级分别降至接近4%和4.5%，而5年期及其以上的中票和企业债收益率下行空间有限，但大幅上行的可能性也很小。

近期银行间以AA为代表的低评级中票表现突出，但交易所除城投以外的高收益品种表现并不理想，尤其是一级发行利率维持在高位，两个市场高收益率债利差大幅扩大。

出现这种利差持续拉大的情形有如下几方面原因。一是缺乏银行以及理财产品需求的参与，以及供给压力较大，交易所中低评级个券的供需关系不如银行间。二是股市的持续反弹分流了投机性资金，同时受此影响交易所相对于银行间的低融资成本优势也有所下降。

后续看，不排除这些低评级公司债轮动补涨的可能，但考虑到供需状况仍没有显着改善的趋势，我们对反弹的确定性和空间仍持谨慎看法，建议优选个券，以一级配置为主。与投机级城投债相比，低评级公司债还面临业绩下滑的估值风险，收益率优势也不明显。

**中担事件凸显担保公司经营风险**

近期中担担保公司出现资金链危机，引发了市场对担保公司信用资质的担忧，银行也相应收紧银担合作信贷业务。

我们此前对如何评价担保公司的信用资质作过具体分析，决定其信用资质最核心的因素可以分解为两个层面，一是到底承担了多少风险，主要关注在保总额和担保集中度；二是有多大的能力抵御风险，主要关注股东背景、资本实力及补充能力、担保放大倍数。

在这些因素中，我们认为有三个方面是最重要的，国有背景的担保公司总体上在这三方面都好于民营担保公司。一是资本金实力和补充机制；二是经营规范性、风险管理和内控机制；三是自有资产投资风险。

本次中担公司资金链断裂的一个重要原因是高风险资产无法收回，属于自身经营风险问题，但担保代偿增加也反映了目前中小企业流动性并未显着改善的局面，这印证了我们对银行不良率将进入上升周期的判断。投资者在配置担保债券时，应选择资本金实力较强的政府背景担保公司，还需关注其后续担保放大倍数和担保分散程度的变化。

**新券配置建议**

本周新发高等级短融优先推荐中南方和京机；AA级中西矿集和物美相对投资价值突出，尤其是西矿集与AA+级发行人已有一定可比性，未来评级调升的可能性大。另外，本周有3家民营发行人的评分被下调，都具有短期债务大幅提升的特征且借款结构中信用类占比很低，建议关注此类发行人流动性恶化的风险。

新发中票推荐3年AA中传媒和5年期AAA中南方，AA级的两支城投中票中推荐地方财政实力更强的厦路桥。新发企业债中甬城投债是少见的投资级品种，发行利率明显高于可比中票，适合长期配置；投机级品种中东胜债和镇江新区债相对价值较高。

本周两支公司债中均为上交所可回购，武钢债是稀缺的高评级配置型品种，定价与中票接近；庞大债发行利率高达8.5%，上市后可能存在交易性机会，但企业存在债务负担重尤其是短期债务周转压力很大的问题，需要关注。(完)

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