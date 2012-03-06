〔中国个股〕独一味拟投逾千万美元研发一抗肿瘤新药,并寻求并购机会

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海3月6日电---中国传统中药企业--甘肃独一味生物制药股份有限公司(002219.SZ)正寻求外延式扩张机会.公司拟投资逾千万美元研发一款抗肿瘤生物药,并期望未来借助更多并购加速企业成长.
其全资子公司上海独一味生物科技公司周二与美国生物医药公司Apexigen签约,后者授权其生物医药产品APX004独家在中国大陆商业化开发、制造等.
"我们将选择突破口,通过兼并寻求外延式增长,"甘肃独一味总经理段志平表示,将来公司将以中成药为发展基础,并与化学药和生物医药形成业务三足鼎立之势.
APX004产品为单克隆抗体类(单抗类)药物,主要是通过定向抑制血管新生从而抑制肿瘤细胞增殖,主要治疗方向是早期食管癌、胃癌、大肠癌等消化道癌.
公司方面透露,APX004已完成大部分研发前期工作,未来将进入药理药效等研究及新药申报,公司将按研发进展向Apexigen分阶段支付费用,总投资额控制在1,380万美元以内,希望能在3-5年达成新药上市.
在2010年全球最畅销的、销售额达到50亿美元及以上的12种药品中,一半为生物药品.而在生物药品方面,最畅销的三类药品分别是单抗、疫苗和肿瘤坏死因子抑制剂.不过这些畅销药大多为美国辉瑞(PFE.N)、强生(JNJ.N)及瑞士罗氏ROG.VX等大药厂研发,中国医药企业在新药研发领域与国际上的差距相当大.
在开展新药研发的同时,独一味还希望通过并购成熟企业来完善和拓展业务.近期公司已宣布,拟并购四川一家化学药生产企业--四川奇力制药公司80%股权,从而进入化学口服药及临床输液产品领域.
独一味上月中公布其与Apexigen合作的初步方案,股价已累计上涨逾两成.周一该股逆势上涨8.3%,不过周二该股有所调整,午盘报17.40元,跌0.25元,或1.42%.(完)
--发稿 林琦;审校 杨淑祯
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开