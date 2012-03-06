《中国债券市场每日交易备忘》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国农业发展银行至多200亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.89%
浙江泰隆商行至多6.5亿元15年期(10+5)混合资本债簿记建档(主体评级AA-),利率区间7.9%-8.4%
镇江城投集团8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
中国铁物21亿元一年期短融簿记建档,(主体评级AAA),招商银行和兴业银行主承
东方航空集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行和民生银行主承
中国普天16亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
广西北部湾港务集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
山东魏桥集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
天津海泰集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承
福建高速30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和中国银行主承
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二、新债上市:
步步高投资集团3亿元一年期短融041253011,票面利率7.20%
张家口商业银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220001,票面利率7.15%
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三、缴款:
漳州路桥经营公司11亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280026,票面利率8.20%
广西铁路投资集团10亿元一年期短融041259013
北京京城机电控股7亿元一年期短融
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四、还本付息:
丽珠集团(000513.SZ)2亿元一年期短融1181085到期兑付,票面利率4.96%
上海外高桥集团4亿元一年期短融1181086到期兑付,票面利率4.96%
兖矿集团15亿元五年期中票0982019付息,票面利率3.58%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行行长周小川表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适
当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.
--银监会主席助理阎庆民表示,地方融资平台贷款不会展期.
--证监会主席郭树清表示,养老金入市、新股发行、国际板等还在研究中;他并指出,高收
益债券会设置一定的投资者门槛.
国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月0.7%)
2月居民消费价格指数(CPI) (1月4.5%)
1-2月城镇固定资产投资 (2011年1-12月23.8%)
2月社会消费品零售总额 (2011年12月18.1%)
2月工业增加值 (2011年12月12.8%)
2月房地产投资和销售情况月度报告
中国海关3/10公布2月进出口贸易数据
国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告
3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 刘昕/曲伟治
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开