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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 08:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
 
  中国农业发展银行至多200亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.89%
  浙江泰隆商行至多6.5亿元15年期(10+5)混合资本债簿记建档(主体评级AA-),利率区间7.9%-8.4%
  镇江城投集团8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
  中国铁物21亿元一年期短融簿记建档,(主体评级AAA),招商银行和兴业银行主承
  东方航空集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行和民生银行主承
  中国普天16亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
  广西北部湾港务集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  山东魏桥集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
  天津海泰集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承
  福建高速30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和中国银行主承
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  二、新债上市:  
  
  步步高投资集团3亿元一年期短融041253011,票面利率7.20%
  张家口商业银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220001,票面利率7.15%
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  三、缴款:

  漳州路桥经营公司11亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280026,票面利率8.20%
  广西铁路投资集团10亿元一年期短融041259013
  北京京城机电控股7亿元一年期短融  
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  四、还本付息:
  
  丽珠集团(000513.SZ)2亿元一年期短融1181085到期兑付,票面利率4.96%
  上海外高桥集团4亿元一年期短融1181086到期兑付,票面利率4.96%
  兖矿集团15亿元五年期中票0982019付息,票面利率3.58%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行行长周小川表示,就目前形势而言,人民币汇率已经逐步具备了波幅限制适
当加大的条件,这能更加体现人民币以市场供求关系决定汇率的机制.

  --银监会主席助理阎庆民表示,地方融资平台贷款不会展期.

  --证监会主席郭树清表示,养老金入市、新股发行、国际板等还在研究中;他并指出,高收
益债券会设置一定的投资者门槛. 

  国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI)               (1月0.7%)
                   2月居民消费价格指数(CPI)             (1月4.5%) 
                   1-2月城镇固定资产投资                (2011年1-12月23.8%) 
                   2月社会消费品零售总额                (2011年12月18.1%) 
                   2月工业增加值                        (2011年12月12.8%) 
                   2月房地产投资和销售情况月度报告    
   
  中国海关3/10公布2月进出口贸易数据    
  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇; 审校 刘昕/曲伟治

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