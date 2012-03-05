〔中国公开市场〕正回购成央行"微调"工具,一年央票或继续停发(更新版)

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* 央行开放申购28天及91天正回购需求

* 但今日未申报央票需求

* 央行维稳意图明显,采用短期正回购微调

路透上海3月5日电---中国央行公开市场一级交易商今日可以申报28天、91天正回购需求,但并未开放申报央票需求.本周一年期央票或仍将维持逾两个月的停发状态.

业内人士表示,目前经济回暖基础并不稳固,因此央行并不倾向于深度回收流动性,而选择通过短期正回购操作灵活调节,或为后续政策调整保留空间.

"1月份的贷款数据也不好,虽然PMI回到50%以上,但是经济仍然回缩,这种情况下,央行深度调节的意义并不大,反而比较谨慎的用正回购调节来的灵活些."北京一银行交易员称.

他并指出,在"保增长,防通胀"的目标下,央行倾向于"量化宽松,政策微调"的形式保持流动性的稳定,同时也为下调存准率等政策调节保留足够空间.

季节性因素推动中国制造业采购经理人指数(PMI)连续第三个月回升,彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显.但考虑目前外需依然疲软,内需尚未见实质反弹,制造业回暖的基础并不稳固.决策层需要进一步放宽政策,来为实体经济"保驾护航".分析师预计继续下调存准乃大势所趋.[ID:nSB1420616]

上海一银行交易员还表示,目前三个月央票收益率较低,市场真实需求十分有限,上周央行曾尝试开放申报该期限央票需求,但未实际发行,因此本周如果继续暂停发行也并不意外.

上周央行公开市场净回笼280亿元人民币.当周进行共计300亿元正回购操作,期限分别为28天和91天;当周央票仍缺席,其中三个月期央票再度"询而不发".

央行一般于周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%,央行发行最后一期三个月央票为2011年12月22日,发行收益率3.1618%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 待定

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 70

正回购到期 560

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