〔中国债市动态〕主要现券收益率持稳,政府经济目标符合预期未兴波澜

路透上海3月5日电---中国银行间债市周一早盘央票等主要现券收益率持稳,因政府稍早公布的今年GDP增速及CPI涨幅目标基本符合预期,未在市场兴起波澜.

另外,公开市场方面消息亦较淡静.一级交易商今日仍仅上报了正回购需求,一年期央票有望继续暂停.

中国国务院总理温家宝周一在政府工作报告中称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013371]

上海一银行交易员表示,政府工作报告确定的目标基本符合市场预期,早盘主要现券收益率"未有大的变化,(交投)不活跃."

对今年政府工作目标,北京一券商分析师解读为,政府对经济放缓容忍度提高,对通胀仍相对谨慎.他并预计,"如果通胀回落较多,货币政策放松力度(可能)会加大."

国家统计局将于周五(9日)公布2月工业品价格指数(PPI)和CPI等数据.

北京一保险公司交易员还指出,中低评级的信用产品需求继续向好,但至目前波动亦有限.

剩余期限为1.25年的央票1001047券最新成交tCN1001047=CFXS在3.5071%,接近上日尾盘的3.5053%;长端品种中,剩余期限约近9.5年的国债110019券尚无成交,最新双边报价tCN110019=CFXM为3.5700%/3.5350%,上日尾盘为3.5750%/3.5450%.

业内人士透露,中国央行公开市场一级交易商今日可以申报28天、91天正回购需求,但并未开放申报央票需求.本周一年期央票或仍将维持逾两个月的停发状态.[ID:nSB2013831][CN/MMTCN](完)