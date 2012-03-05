〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下滑,非美货币全线走低拖累中间价大跌

* 人民币兑美元早盘下滑

* 美元指数走强拖累人民币中间价大跌

* 但人民币盘中走势抗跌,下探空间或有限

* 政府工作报告关于人民币汇率表述无新意

* 关注本周公布的贸易等经济数据

路透上海3月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘下滑.欧债危机疑虑再次升温,上周末非美货币全线走低,拖累今日人民币中间价大跌.

不过交易员指出,尽管中间价跌幅较大,但盘中人民币走势抗跌,表明人民币向下动力不足,短期继续下探空间或有限.

"虽然中间价那么低,但市场没那么悲观,(人民币)开盘后慢慢地在往上走了,"华南一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3121元,上日中间价为6.2980元.北京时间12:05,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3043元,上日收盘价为6.2982元.

上述交易员预计,人民币今年还会维持一个稳中有升的格局,全年升值幅度在2-3%间,国际汇市波动尽管还会时有出现,但对人民币汇价的影响只是短期的,不会改变其走向.

他还指出,温家宝总理的政府工作报告中有关人民币汇率的表述并无新意,而短期内市场更为关注本周将公布一系列经济数据,如2月居民消费价格指数(CPI)和进出口数据等.

中国国家统计局周五(9日)将公布2月CPI等宏观经济指标,中国海关则将于周六(10日)公布2月进出口贸易数据.

中国国务院总理温家宝周一在政府工作报告中称,今年要增加人民币汇率双向浮动弹性,保持汇率合理均衡水平上基本稳定.[ID:nSB2013559]

东京汇市美元兑一篮子货币在周一亚洲市场盘初触及两周新高.由于欧元和日圆似乎被当成利差交易的融资币,美元成为理所当然的受益者.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:36,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2980/50元,上日尾盘报6.2965元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2870/10,上日尾盘为6.2800元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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