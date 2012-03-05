〔欧洲金融〕欧盟考虑允许地方灵活规定银行缓冲资本要求

路透伦敦3月2日电---根据一份来自欧盟轮值主席国丹麦的折中草案,各地监管机构将有权迫使银行持有比全球最低要求更多的资本,从而允许英国增强对本国零售贷款商的安全规定.

欧盟正收紧法规以使银行业更加安全,从而避免重蹈上次金融危机的覆辙,当时纳税人不得不援助陷入困境的贷款机构.

丹麦建议创建一个新的选择性缓冲规定,即要求银行在巴塞尔协议III规定的最低7%核心资本比率基础上,再持有至多3%的核心资本,以作为系统性风险缓冲工具.

欧盟成员国和欧洲议会正研议一项法律草案,以使巴塞尔协议III成为有约束力的欧盟法规.

但是,英国和瑞典等国对此草案表示担忧,他们希望可以在必要时对本地银行实施更高的资本要求.

英国监管机构已迫使巴克莱(BARC.L)、汇丰控股(0005.HK)、Lloyds (LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)等本地贷款商持有10%甚至更多的核心资本.

该草案称:"经(欧盟)执委会工作组反复讨论,已经明确了需要有更多灵活性这一点."

银行高层指出,如果折中方案获得通过,那么会确保英国推行"维克司(Vickers)"改革不受阻碍.

这项改革包括,强制要求银行零售部门有额外资本缓冲,总核心资本充足率达到10%.(完)