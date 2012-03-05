〔中国货币市场〕回购利率小幅下行,经济数据将陆续公布增添不确定性(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月5日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一小幅下行.央行公开市场续暂停申报央票需求,加之本周到期量大增,令资金面趋于宽松.不过,后续通胀及信贷数据的公布可能为市场带来更多的不确定性.
"目前没有政策形势会往紧的方面做.但是我觉得这周应该是变化比较多,因为有很多数据要公布."华南一银行交易员表示.
今日是准备金例行缴款日,他指出,此前市场对此反应明显,主要是源于保证金存款被纳入缴存范围的新政.目前基数变动的主因还原到存款的变动,虽然各机构存在上缴或退回准备金的情况,但对整个市场而言,影响不会过大.
业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日可以申报正回购需求,包括28天和91天期两种,没有包括央票需求.本周公开市场到期规模达630亿元人民币.[CN/MMTCN]
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算,如例行调整日遇周末,则缴款截止日顺延至下周一.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4585 2.5449 -8.64 3,145.78
七天CN7DRP=CFXS 3.1503 3.2776 -12.73 536.58
14天CN14DRP=CFXS 3.5492 3.8432 -29.40 78.77
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4655 2.5514 -8.59 1,416.30
七天CHICNY7D=CFXS 3.2289 3.3446 -11.57 70.45
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.7000 2.6950 +100.50 335.51
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.8900 3.3250 +56.50 69.28
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.7600 3.5800 +18.00 9.56
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4542 2.5600 -10.58
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2000 3.2850 -8.50
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6100 3.8400 -23.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.4465 2.5292 -8.27
七天SHICNYSWD= 3.1392 3.2683 -12.91
三个月SHICNY3MD= 5.2383 5.2506 -1.23
===============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯/林高丽
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