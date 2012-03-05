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亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 12:04 BJT

《中国基金发行日程表》--3月5日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *融通创业板       融通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     3/5-3/30
  指数增强基金

 *上证自然资源ETF  博时基金      建设银行     银河证券、中信建投等     3/5-3/30

 *博时上证自然     博时基金      建设银行     招商银行、广发证券等     3/5-3/30
  资源ETF联接基金

 *招商产业债券基金 招商基金      中信银行     招商银行、招商证券等     3/5-3/20

  兴全轻资产投资   兴业全球      招商银行     交通银行、东方证券等     2/27-3/27 
  股票基金(LOF)

  诺安中证创业成长 诺安基金      中国银行     建设银行、第一创业等     2/27-3/23
  指数分级基金

  华安标普全球     华安基金      建设银行     交通银行、安信证券等     2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元人民币)
  石油指数基金(QDII)(LOF) 

  上投摩根全球     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元)
  天然资源股票基金

  长信可转债基金   长信基金      深 发 展     工商银行、国泰君安等     2/27-3/20

  大成新锐         大成基金      农业银行     中国银行、宏源证券等     2/20-3/16
  产业股票基金

  国联安双力      国联安基金     建设银行     浦发银行、国泰君安等     2/20-3/16
  中小板综指分级基金

  中创400ETF       嘉实基金      工商银行     安信证券、渤海证券等     2/20-3/16

  嘉实中创400      嘉实基金      工商银行     中国银行、国泰君安等     2/20-3/16 
  ETF联接基金 

  金鹰持久回报     金鹰基金      邮储银行     建设银行、华泰证券等     2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  国泰成长优选     国泰基金      招商银行     农业银行、宏源证券等     2/16-3/16
  股票基金

  中欧盛世成长     中欧基金      广发银行     民生银行、国泰君安等     2/15-3/16
  分级股票基金(LOF)

  诺德周期策略     诺德基金      中国银行     中信银行、长江证券等     2/13-3/16
  股票基金

  建信深证100      建信基金      交通银行     农业银行、国泰君安等     2/15-3/14
  指数增强基金

  景顺长城优信     景顺长城      中国银行     工商银行、海通证券等     2/6-3/13
  增利债券基金

  广发聚财信用     广发基金      工商银行     交通银行、申银万国等     2/13-3/9
  债券基金

  摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫  建设银行     交通银行、中信证券等     2/13-3/9
  主题优选股票基金

  中小板300成长ETF 国泰基金      中国银行     申银万国、上海证券等     1/30-3/9
 
  国泰中小板300    国泰基金      中国银行     交通银行、申银万国等     1/30-3/9
  成长ETF联接基金

  南方新兴消费增长 南方基金      工商银行     交通银行、海通证券等     2/7-3/7
  分级股票基金

  长安宏观策略     长安基金      邮储银行     交通银行、国泰君安等     2/2-3/7       
  股票基金

  汇添富逆向       汇 添 富      农业银行     建设银行、国泰君安等     2/7-3/7
  投资股票基金 

  民生加银中证     民生加银      建设银行     中国银行、国泰君安等     2/6-3/6
  主题指数基金

  中银信用增利     中银基金      中信银行     建设银行、国泰君安等     1/30-3/6
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  浙商聚潮新       浙商基金      民生银行     光大证券、上海证券等     2/6-3/5
  思维混合基金 

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.
      4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度
        减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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