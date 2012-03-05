《中国基金发行日程表》--3月5日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*融通创业板 融通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 3/5-3/30
指数增强基金
*上证自然资源ETF 博时基金 建设银行 银河证券、中信建投等 3/5-3/30
*博时上证自然 博时基金 建设银行 招商银行、广发证券等 3/5-3/30
资源ETF联接基金
*招商产业债券基金 招商基金 中信银行 招商银行、招商证券等 3/5-3/20
兴全轻资产投资 兴业全球 招商银行 交通银行、东方证券等 2/27-3/27
股票基金(LOF)
诺安中证创业成长 诺安基金 中国银行 建设银行、第一创业等 2/27-3/23
指数分级基金
华安标普全球 华安基金 建设银行 交通银行、安信证券等 2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元人民币)
石油指数基金(QDII)(LOF)
上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元)
天然资源股票基金
长信可转债基金 长信基金 深 发 展 工商银行、国泰君安等 2/27-3/20
大成新锐 大成基金 农业银行 中国银行、宏源证券等 2/20-3/16
产业股票基金
国联安双力 国联安基金 建设银行 浦发银行、国泰君安等 2/20-3/16
中小板综指分级基金
中创400ETF 嘉实基金 工商银行 安信证券、渤海证券等 2/20-3/16
嘉实中创400 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 2/20-3/16
ETF联接基金
金鹰持久回报 金鹰基金 邮储银行 建设银行、华泰证券等 2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
国泰成长优选 国泰基金 招商银行 农业银行、宏源证券等 2/16-3/16
股票基金
中欧盛世成长 中欧基金 广发银行 民生银行、国泰君安等 2/15-3/16
分级股票基金(LOF)
诺德周期策略 诺德基金 中国银行 中信银行、长江证券等 2/13-3/16
股票基金
建信深证100 建信基金 交通银行 农业银行、国泰君安等 2/15-3/14
指数增强基金
景顺长城优信 景顺长城 中国银行 工商银行、海通证券等 2/6-3/13
增利债券基金
广发聚财信用 广发基金 工商银行 交通银行、申银万国等 2/13-3/9
债券基金
摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 交通银行、中信证券等 2/13-3/9
主题优选股票基金
中小板300成长ETF 国泰基金 中国银行 申银万国、上海证券等 1/30-3/9
国泰中小板300 国泰基金 中国银行 交通银行、申银万国等 1/30-3/9
成长ETF联接基金
南方新兴消费增长 南方基金 工商银行 交通银行、海通证券等 2/7-3/7
分级股票基金
长安宏观策略 长安基金 邮储银行 交通银行、国泰君安等 2/2-3/7
股票基金
汇添富逆向 汇 添 富 农业银行 建设银行、国泰君安等 2/7-3/7
投资股票基金
民生加银中证 民生加银 建设银行 中国银行、国泰君安等 2/6-3/6
主题指数基金
中银信用增利 中银基金 中信银行 建设银行、国泰君安等 1/30-3/6
债券基金(封闭期三年)(LOF)
浙商聚潮新 浙商基金 民生银行 光大证券、上海证券等 2/6-3/5
思维混合基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
大成、工银瑞信、银华.
4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度
减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良