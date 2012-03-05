《中国报摘》--其他报纸重要消息3月5日(II)

**证券时报**
--全国人大代表、前吉林证监局局长江连海称,场外市场建设具体方案将择机公布.主要包括对拟挂牌公司不设地域、行业、财务标准以及股东人数限制等.
--中国投资有限责任公司副总经理兼首席风险官汪建熙表示,决定股票市场价格高低的因素有很多,蓝筹股是否会形成大幅上升格局还很难说,但是价值投资的市场理念值得提倡.
--银监会主席助理阎庆民称,1、2月份信贷数据低于预期,1月主要是季节性因素,2月份则是因为存款不太好,银行考虑头寸匹配.贷款需求下降现在还看不出来,需要等一季度数据.另外,对银行参与国债期货正在研究当中.
--据悉,监管部门正酝酿出台更加市场化的基金申报方式,即在现有的多通道申报模式下,取消同一通道内每家公司只能申报一款产品这一限定.
**东方早报**
--山东海龙(000677.SZ)称,收到法院送达的与深发展(000001.SZ)青岛分行借款合同纠纷案民事裁定书,该行并向法院提出财产保全申请,请求冻结被告山东海龙、海阳港务、博莱特化纤、康源投资银行存款1.02亿元人民币或查封、扣押其相应价值的其他财产.
**经济参考报**
--宛西制药董事长孙耀志等13名全国人大代表和财政部财科所所长贾康等12名全国政协委员,在第十四期中国企业家两会沙龙上联名建议,通过适度减税减轻企业负担,推动企业转型升级.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 乔艳红
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