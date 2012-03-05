《企业看点》--3月5日财务活动报导摘要

路透班加罗尔3月5日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 金融时报周日报导,一群出自于摩根大通(JPM.N)的顶尖自营交易员准备推出一个对冲基金,可能是2012年规模最大的新成立对冲基金之一.[ID:nL2E8E4307]

* 据一份报纸报导,欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA考虑不接受德国政府为空中客车(Airbus)提供的5亿欧元开发贷款,因与该集团把运营移出德国相关的争论升级.[ID:nL5E8E40O8]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)