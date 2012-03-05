《企业看点》--3月5日财务活动报导摘要

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透班加罗尔3月5日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 金融时报周日报导,一群出自于摩根大通(JPM.N)的顶尖自营交易员准备推出一个对冲基金,可能是2012年规模最大的新成立对冲基金之一.[ID:nL2E8E4307]
* 据一份报纸报导,欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA考虑不接受德国政府为空中客车(Airbus)提供的5亿欧元开发贷款,因与该集团把运营移出德国相关的争论升级.[ID:nL5E8E40O8]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 许娜;审校 张明钧
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。