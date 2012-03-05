《外汇动态》美元/日圆续跌,81.50附近停止单被触发

0333GMT---美元/日圆JPY=续跌0.5%至81.36,交易商称短线账户向81.50附近的买单出货,并触发了亦设置在此水准的停止单.
市场全线回购日圆,日圆/欧元EURJPY=R升0.3%至107.46,日圆/澳元AUDJPY=R升0.7%至87.14.
驻东京交易员指有温和的避险操作,美元/坡元SGD=中美国对冲基金交易活跃,该货币对升0.4%至1.2566.他们称这些基金亦在买进美元/韩元KRW=的看涨期权,该货币对最新报价为1,118.30.(完)
--编译 石冠兰; 审校 吴云凌
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