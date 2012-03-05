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亚洲 | 2012年 3月 5日 星期一 15:08 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月5日

路透上海3月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年3月5日-3月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

      3/5      深    利亚德     300296         2,500       16.00        31.37     中信建投  3/8
      3/5      深    蓝盾股份   300297         2,450       16.00        32.65     广发证券  3/8 
      3/5      深    克明面业   002661         2,077       21.00        28.77     华泰联合  3/8
      3/5      深    信质电机   002664         3,334       16.00        28.07     海通证券  3/8 
      3/6      深    三诺生物   300298         2,200       29.00        29.32     中信证券  3/9 
      3/6      深    普邦园林   002663         4,368       30.00        31.25     广发证券  3/9
      3/7      深    汉鼎股份   300300   不超过2,200        --           --       国信证券  3/12
      3/7      深    茂硕电源   002660         2,428        --           --       民生证券  3/12 
      3/8      深    富春通信   300299         1,700        --           --       国元证券  3/13
      3/9      深    聚飞光电   300303   不超过2,046        --           --       国金证券  3/14
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,203.63亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2014013]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 

  融通创业板       融通基金      工商银行     交通银行、银河证券等     3/5-3/30
  指数增强基金

  上证自然资源ETF  博时基金      建设银行     银河证券、中信建投等     3/5-3/30

  博时上证自然     博时基金      建设银行     招商银行、广发证券等     3/5-3/30
  资源ETF联接基金

  招商产业债券基金 招商基金      中信银行     招商银行、招商证券等     3/5-3/20

  兴全轻资产投资   兴业全球      招商银行     交通银行、东方证券等     2/27-3/27 
  股票基金(LOF)

  诺安中证创业成长 诺安基金      中国银行     建设银行、第一创业等     2/27-3/23
  指数分级基金

  华安标普全球     华安基金      建设银行     交通银行、安信证券等     2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元人民币)
  石油指数基金(QDII)(LOF) 

  上投摩根全球     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元)
  天然资源股票基金

  长信可转债基金   长信基金      深 发 展     工商银行、国泰君安等     2/27-3/20

  大成新锐         大成基金      农业银行     中国银行、宏源证券等     2/20-3/16
  产业股票基金

  国联安双力      国联安基金     建设银行     浦发银行、国泰君安等     2/20-3/16
  中小板综指分级基金

  中创400ETF       嘉实基金      工商银行     安信证券、渤海证券等     2/20-3/16

  嘉实中创400      嘉实基金      工商银行     中国银行、国泰君安等     2/20-3/16 
  ETF联接基金 

  金鹰持久回报     金鹰基金      邮储银行     建设银行、华泰证券等     2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  国泰成长优选     国泰基金      招商银行     农业银行、宏源证券等     2/16-3/16
  股票基金

  中欧盛世成长     中欧基金      广发银行     民生银行、国泰君安等     2/15-3/16
  分级股票基金(LOF)

  诺德周期策略     诺德基金      中国银行     中信银行、长江证券等     2/13-3/16
  股票基金

  建信深证100      建信基金      交通银行     农业银行、国泰君安等     2/15-3/14
  指数增强基金

  景顺长城优信     景顺长城      中国银行     工商银行、海通证券等     2/6-3/13
  增利债券基金

  广发聚财信用     广发基金      工商银行     交通银行、申银万国等     2/13-3/9
  债券基金

  摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫  建设银行     交通银行、中信证券等     2/13-3/9
  主题优选股票基金

  中小板300成长ETF 国泰基金      中国银行     申银万国、上海证券等     1/30-3/9
 
  国泰中小板300    国泰基金      中国银行     交通银行、申银万国等     1/30-3/9
  成长ETF联接基金

  南方新兴消费增长 南方基金      工商银行     交通银行、海通证券等     2/7-3/7
  分级股票基金

  长安宏观策略     长安基金      邮储银行     交通银行、国泰君安等     2/2-3/7       
  股票基金

  汇添富逆向       汇 添 富      农业银行     建设银行、国泰君安等     2/7-3/7
  投资股票基金 

  民生加银中证     民生加银      建设银行     中国银行、国泰君安等     2/6-3/6
  主题指数基金

  中银信用增利     中银基金      中信银行     建设银行、国泰君安等     1/30-3/6
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  浙商聚潮新       浙商基金      民生银行     光大证券、上海证券等     2/6-3/5
  思维混合基金 
 
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  国开行         150       5年     浮息金融债       周一              一年定存基准
  铁道部         150       5年     中期票据         周四 
  农发行       至多300     5年     固息金融债       周五
  长江三峡集团    70       7年     中期票据         周五
  财政部         280       7年     记账式固息国债  3/8-3/12
  武钢股份     至多72      3年     固息公司债      3/2-3/6
  600005.SS
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计

    70                560              630
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)

  首都机场集团        中期票据          50       上周日(3月4日)
  中国电信集团        短期融资券       100           周四

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周

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