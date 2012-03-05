《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月5日

路透上海3月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年3月5日-3月9日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/5 深 利亚德 300296 2,500 16.00 31.37 中信建投 3/8 3/5 深 蓝盾股份 300297 2,450 16.00 32.65 广发证券 3/8 3/5 深 克明面业 002661 2,077 21.00 28.77 华泰联合 3/8 3/5 深 信质电机 002664 3,334 16.00 28.07 海通证券 3/8 3/6 深 三诺生物 300298 2,200 29.00 29.32 中信证券 3/9 3/6 深 普邦园林 002663 4,368 30.00 31.25 广发证券 3/9 3/7 深 汉鼎股份 300300 不超过2,200 -- -- 国信证券 3/12 3/7 深 茂硕电源 002660 2,428 -- -- 民生证券 3/12 3/8 深 富春通信 300299 1,700 -- -- 国元证券 3/13 3/9 深 聚飞光电 300303 不超过2,046 -- -- 国金证券 3/14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,203.63亿元人民币,详情请点选[ID:nSB2014013] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 融通创业板 融通基金 工商银行 交通银行、银河证券等 3/5-3/30 指数增强基金 上证自然资源ETF 博时基金 建设银行 银河证券、中信建投等 3/5-3/30 博时上证自然 博时基金 建设银行 招商银行、广发证券等 3/5-3/30 资源ETF联接基金 招商产业债券基金 招商基金 中信银行 招商银行、招商证券等 3/5-3/20 兴全轻资产投资 兴业全球 招商银行 交通银行、东方证券等 2/27-3/27 股票基金(LOF) 诺安中证创业成长 诺安基金 中国银行 建设银行、第一创业等 2/27-3/23 指数分级基金 华安标普全球 华安基金 建设银行 交通银行、安信证券等 2/27-3/23 (预定募集规模为20亿元人民币) 石油指数基金(QDII)(LOF) 上投摩根全球 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2/20-3/21 (预定募集规模为20亿元) 天然资源股票基金 长信可转债基金 长信基金 深 发 展 工商银行、国泰君安等 2/27-3/20 大成新锐 大成基金 农业银行 中国银行、宏源证券等 2/20-3/16 产业股票基金 国联安双力 国联安基金 建设银行 浦发银行、国泰君安等 2/20-3/16 中小板综指分级基金 中创400ETF 嘉实基金 工商银行 安信证券、渤海证券等 2/20-3/16 嘉实中创400 嘉实基金 工商银行 中国银行、国泰君安等 2/20-3/16 ETF联接基金 金鹰持久回报 金鹰基金 邮储银行 建设银行、华泰证券等 2/20-3/16 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 国泰成长优选 国泰基金 招商银行 农业银行、宏源证券等 2/16-3/16 股票基金 中欧盛世成长 中欧基金 广发银行 民生银行、国泰君安等 2/15-3/16 分级股票基金(LOF) 诺德周期策略 诺德基金 中国银行 中信银行、长江证券等 2/13-3/16 股票基金 建信深证100 建信基金 交通银行 农业银行、国泰君安等 2/15-3/14 指数增强基金 景顺长城优信 景顺长城 中国银行 工商银行、海通证券等 2/6-3/13 增利债券基金 广发聚财信用 广发基金 工商银行 交通银行、申银万国等 2/13-3/9 债券基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 交通银行、中信证券等 2/13-3/9 主题优选股票基金 中小板300成长ETF 国泰基金 中国银行 申银万国、上海证券等 1/30-3/9 国泰中小板300 国泰基金 中国银行 交通银行、申银万国等 1/30-3/9 成长ETF联接基金 南方新兴消费增长 南方基金 工商银行 交通银行、海通证券等 2/7-3/7 分级股票基金 长安宏观策略 长安基金 邮储银行 交通银行、国泰君安等 2/2-3/7 股票基金 汇添富逆向 汇 添 富 农业银行 建设银行、国泰君安等 2/7-3/7 投资股票基金 民生加银中证 民生加银 建设银行 中国银行、国泰君安等 2/6-3/6 主题指数基金 中银信用增利 中银基金 中信银行 建设银行、国泰君安等 1/30-3/6 债券基金(封闭期三年)(LOF) 浙商聚潮新 浙商基金 民生银行 光大证券、上海证券等 2/6-3/5 思维混合基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 国开行 150 5年 浮息金融债 周一 一年定存基准 铁道部 150 5年 中期票据 周四 农发行 至多300 5年 固息金融债 周五 长江三峡集团 70 7年 中期票据 周五 财政部 280 7年 记账式固息国债 3/8-3/12 武钢股份 至多72 3年 固息公司债 3/2-3/6 600005.SS 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 70 560 630 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 首都机场集团 中期票据 50 上周日(3月4日) 中国电信集团 短期融资券 100 周四 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周