〔中国债市〕人民币利率互换持稳,政策面暂无新动向待经济数据公布

路透上海3月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周一持稳.两会开幕但暂时未带来新的政策动向,市场转而关注本周公布的经济数据,以寻求进一步指引.
"跟周五比基本没变,暂时看没什么动向,等(经济)数据吧,"上海一银行交易员表示.
北京一银行交易员则谈到,政府工作报告中有关经济及货币政策的表述或无新意,或此前已有预期,市场已完全消化,因此未有影响.
中国国务院总理温家宝在政府工作报告中称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013371]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.3460/ 3.4580 3.2733/ 3.3617 3.3050/ 3.3983 3.4400/ 3.5350 3.3660/ 3.7040
周五 3.3920/ 3.4940 3.2625/ 3.3508 3.2700/ 3.3600 3.3983/ 3.4933 3.3380/ 3.6360
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变动-0.0460/-0.0360 +0.0108/+0.0109 +0.0350/+0.0383 +0.0417/+0.0417 +0.0280/+0.0680
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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