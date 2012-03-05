观察人士称叙利亚或陷入"持久战"

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特3月4日电(记者 Samia Nakhoul)---叙利亚冲突观察人士几乎都不认为该国反抗运动将要停歇，同时他们也不相信总统阿萨德能通过控制霍姆斯市(Homs)重新全面控制叙利亚。

叙利亚政府军通过一个月的围攻，重新夺回反抗力量在霍姆斯的据点Baba Amro地区。政府支持人士称，对于西方支持的反对叙利亚政府的恐怖运动，阿萨德已攻破其最顽固堡垒。

但一些专家认为，叙利亚当局的残暴行径将引发一场波斯尼亚式持久战，并且这场由突尼斯和埃及革命激发的民主运动演变成的冲突，也会进一步军事化。

黎巴嫩《白天报》(an-Nahar)专栏作家包蒙塞夫(Nabil Boumonsef)称："叙利亚政府只是在未必能最终获胜的战争中赢得了一场战役。政府军通过一个月的围攻才进入Baba Amro，这算不上大获全胜。"

"反抗将会继续，他们不会停歇或回头，"他说。

国际危机组织(ICG)研究叙利亚的专家哈林(Peter Harling)称："你可以想见(叙利亚)政府经过数周围攻后重新夺回了像Baba Amro这样的弹丸之地，但这并非革命中的一个拐点，只是一步事态进展而已。反抗力量将设法寻求更大型的武器，并获取海外援助。"

尽管叙利亚冲突军事化且政府权力受侵蚀，但该国军方、政府及安全部门仍忠于阿萨德，因此短期内推翻他的统治似乎不太可能。

布鲁金斯多哈中心(Brookings Doha centre)的谢赫(Salman Shaikh)称："(叙利亚)冲突正在演变成内战。政府和反对派都有足够的力量维持武装对抗。随着海湾国家(主要是卡塔尔和沙特)提供更多武器和后勤支持，反对组织可能日渐壮大。"(完)