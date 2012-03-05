《中国新债预测》农发行五年金融债利率预测均值3.89%,接近二级市场水平

* 招标品种: 农发行五年期固息金融债
* 招标金额: 不超过200亿元人民币
* 招标时间: 周二(6日)10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.83%-4.00%
* 预测均值: 3.89%(按各家机构预测值平均)
路透上海3月5日电---中国农业发展银行周二将发行五年期固息金融债.路透调查显示.今年以来金融债一直快节奏发行,市场种供给偏多,但由于资金面宽松,配置需求将提振投标热情,预计中标收益率接近二级市场水平,预测均值在3.89%.
分析人士指出,机构关注"两会(政协和人大)"的进程,近期稳定的市场环境,也可能会让本期金融债利率"中规中矩".
"最近资金情况还可以,需求可能会比前几期金融债好,中标利率3.88%-3.90%,跟二级市场差不多."华南一券商分析师表示,"最大的变数在大行,如果大行参与热情高,中标利率可能会压低到3.85%附近"
他并表示,政策面平稳,再加上资金面宽松,预计该期农发行的金融债需求偏好.
银行间债市固定利率金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.8933%.二级市场上,剩余期限约4.62年的农发行固息金融债110417券最新双边报价tCN110417=CFXM为3.92%/3.82%.
该期债为农发行今年第二期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.
该期债首场投标时间为3月6日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为3月9日,3月7日至3月9日为分销期,3月15日上市.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯