〔欧元债市〕德债期货盘初下滑,希腊风险料继续令避险公债获得支撑

路透伦敦3月5日电---德国公债期货周一下滑,脱离上周触及的纪录高位,但由于希腊巨额债务重组的风险依然存在,利好具有避险功能的公债资产,因此德债期货料可继续获得良好支撑.

投资者自愿参与债务重组计划的申请日期截止到周四,此后,市场广泛预期希腊将推出有争议的立法,迫使债权人接受资产减记.

德国公债期货FGBLc1盘初下跌13个跳动点至139.93,上周曾升至纪录高位140.28.