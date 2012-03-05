〔中国新债〕进出口行今年拟赴港发债100亿元,境内债规模与去年相近(更新版2)

(新增与国外合作基金等更多细节)

* 今年赴港发债规模在100亿元人民币左右--行长

* 其境内发行政策性金融债数量与去年相近

* 今年将与日、加合作成立两基金

* 着力扶持资源类等企业走出国门

* 预计今年信贷不会大幅增长,因央行政策中性

路透北京3月5日电---中国三大政策性银行之一--进出口银行行长李若谷周一称,该行今年将赴香港发债100亿元人民币左右,而在境内市场发行的政策性金融债规模,则与去年相近.

他是在两会期间对路透做出上述表示的.他并称,该行今年将与日本和加拿大两国合作成立两只基金,并着力扶持国内企业走出国门.

"特别是中国缺什么,比如是资源类的企业,我们愿意帮他把资源搞到手,"李若谷称.他透露,今年将成立的两只基金分别为中日环保基金和中加能源基金.

进出口行此前已有数只基金成功发行.包括发起设立总规模为100亿美元的中国-东盟投资合作基金,旨在为双方企业在基础设施、能源和资源等领域的投资合作提供股权和准股权融资;以及中意企业基金,为中国,意大利等双方小企业相互间的经济活动,提供股权融资等.

此外,进出口银行副行长刘连舸去年9月曾对路透表示,该行正在和泛美开发银行讨论成立一个等值人民币计入的基金,先期大概募集10亿-15亿美元左右,该基金将投向南美地区的基础设施建设.[ID:nSH0078865]

提及进出口行的改革进程等问题,李若谷则表示,"改革是非常困难的事情,进出口行的改革更加困难,...(各方)认识需要统一,现在还存在许多分歧."

而在被问及今年该行信贷规模是否会大幅增加,李若谷对记者表示,"不太可能."

他预计,进出口行今年新增信贷规模料与去年差不多.因现在央行货币政策政策执行力度属于中性,所以不太可能大幅增加,当然有些特殊的项目还说不准.

李若谷还指出,该行会积极支持中国企业走出去,包括到其他国家购买一些有价值的资产.

据路透统计,进出口行2011年在银行间债市公开发行的金融债金额为3,950亿元.该行最近一次在香港发行人民币债券是在2010年11月,当期发行规模50亿元.目前进出口行网站上尚未公布2011年年报,因此当年新增信贷规模暂时未知.

进出口银行的主要职责是为扩大中国机电产品、成套设备和高新技术产品进出口,推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资,促进对外关系发展和国际经贸合作,提供金融服务.(完)