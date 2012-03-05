《外汇动态》欧洲开盘:美元兑日圆从九个月高位跌落

0736GMT--美元兑日圆从周五所及的九个月高位81.873回落,因交易商进行一些获利了结操作.美元JPY=跌0.6%至81.29日圆.欧元兑日圆跌0.7%至107.19日圆,脱离四个月高位109.95.
欧元兑美元跌0.1%至1.3181美元,处于近期交投区间中部.希腊公债债权人可最晚在周四签订债务互换协议,根据该协议,债权人所持债券的名义价值将缩水53.5%.(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
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