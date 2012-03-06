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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 09:23 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行300亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海3月6日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限28天.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商可以申报28天、91天正回购需求,但并未开放申报央票需求.本周一年期央票或仍将维持逾两个月的停发状态.

上周央行公开市场净回笼280亿元人民币.当周进行共计300亿元正回购操作,期限分别为28天和91天;当周央票仍缺席,其中三个月期央票再度"询而不发".[CN/MMTCN]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)

--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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