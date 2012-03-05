〔中国房地产〕正研究出台促进房地产健康发展长效机制--发改委主任

路透北京3月5日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周一表示,中国政府调控房地产的决心并没有动摇,目前房地产宏观调控取得一定成效,发改委正会同有关部门加紧研究出台促进房地产市场长期健康发展的长效机制.

他在两会期间举行的新闻发布会上称,房地产业在国民经济中占有很重要的地位,作为直接投资可以拉动经济增长,同时产业链长,带动作用很大,又关系民生,是一个很重要的产业.

"过去一段时间内,房地产投资大体接近固定资产投资1/5,因此房地产业的影响因素也是多方面的."张平称.

他并指出,针对一些地方为了鼓励购房,采取了冲动的政策举动,中央的态度很明确,房地产调控不动摇,希望看到房价合理回归,并在研究长效机制促进房地产业健康发展.

近期地方政府鼓励房地产的政策暗流涌动,但很快都被中央政府叫停.上海市政府近日明确可购二套房的本地户籍范畴,此举意味着此前"居住证满三年可享本地户籍购房资质"已无可能.[ID:nSB1417264]芜湖市此前亦宣布购自住普通商品房免契税获补贴,但随后该市宣布上述微调政策暂缓执行.

中国总理温家宝在周一所做的政府工作报告中强调,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.报告指出,今年继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设,保障房要基本建成500万套,新开工700万套以上.

中国本轮房地产调控已持续近两年.今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.(完)

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