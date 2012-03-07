Facebook瞄准移动广告服务,成功并非易如反掌

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴塞罗那3月2日电---Facebook拥有近5亿手机用户，利用客户的忠诚度向优质广告商提供移动市场平台，对其来说看似易如反掌。

然而，问题在于移动广告迄今没有大获成功是有原因的，而且这些问题尚未彻底解决。即使Facebook在移动广告市场取得成功，其他看好这一巨大潜在市场的公司也有可能注资抢入。

Facebook日前宣布推出全新的企业广告服务，将营销信息嵌入用户订阅的新闻服务中，首次在移动设备上实现广告投放。在筹备首次公开募股（IPO）之际，Facebook欲将移动广告打造成为自己的定期收入来源之一。

手机广告市场长期有待开发，Facebook此举有助于广告商进入手机市场，但不太可能拓宽该市场。

尽管广告商需求亟待释放，且消费者在移动设备上所花时间与实际广告费用投入不足反差明显，手机广告业务仍面临巨大障碍。

事实证明，广告商除了通过谷歌(GOOG.O)搜索，很难攻入移动市场。这可归因于手机屏幕小，缺少出色的手机网站，用户将手机看作比电脑更具私密性的物品，往往抵制手机空间遭入侵。

电信运营商、广告公司和软件公司正在进行各种试验，在不引发客户流失的前提下，根据用户所在位置，寻求发布定制广告的途径，实现利用智能手机销量大涨赚钱的机会。

例如，在英国，包括沃达丰(VOD.L)在内的三大移动运营商将创建合资企业。他们称，广告商可以推出“一站式商店”，定制可覆盖全国受众的营销活动，并发布优惠券和客户忠诚计划。

他们目前已有7,000万订阅用户，数量超过英国人口总数，因为许多英国人拥有不止一部移动设备。但这一数字与Facebook相形见绌，后者拥有4.25亿常用手机上网用户。

Facebook或能在别人失败的地方取得成功，原因是其广告信息将像新闻一样显示，当用户点击按钮“喜欢”一个品牌，或通过Facebook购买产品，感觉更像是个人推荐，而不是广告。

电子营销公司Upstream总裁Marco Veremis称：“你不能让一个品牌只是自我吹捧。我敢说，他们会谨慎地解决这个问题。”该公司为可口可乐(KO.N)、雀巢NESN.VX和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)开展过移动营销活动。

**令人厌烦的移动广告**

世界移动通信大会（GWC）近期在巴塞罗那举行，全球最大独立手机广告联盟InMobi在会上发布研究报告称，消费者查看媒体内容，有四分之一以上时间是通过移动设备，高于电视（22%）。

但在全球每年近5,000亿美元广告费中，仅有约2%投向手机，约40%被电视吸引走了。

甚至苹果(AAPL.O)这样颇具影响力的公司也很难改变这一状况。

广告公司和移动运营商希望，随着智能手机和平板电脑的快速普及，借助其联网便捷、屏幕更大和数据处理能力更强的优势，移动广告市场将迎来新机遇。

广告公司能发挥更多创意，例如，当用户点击横幅广告，将打开多层视频或互动画面，提供更有趣的体验和浏览监测新方法。

移动广告技术公司Celtra近期为星巴克(SBUX.O)设计了一项营销活动，用户点击广告，将跳转到可为自己设计杯子的页面，在线画廊将展示最佳作品。

但手机的私人性质是把“双刃剑”。

Upstream上周发布的调查显示，英美绝大多数成年人认为，移动设备上的条幅广告令人厌烦，仅有不到六分之一的移动设备上网用户会点击广告。

**三股力量**

如果将这一问题处理得当，回报将是丰厚的。

谷歌是在线付费搜索广告市场的领跑者。该公司去年10月称，其年度移动广告收入翻了一倍以上，至25亿美元。

消费者一般不会把搜索结果视为广告，而许多用户通过谷歌地图等服务，在移动设备分享其位置，实际上也帮助广告商获得了更多目标结果。

Twitter本周也扩充了移动广告服务，有望凭借与Facebook一样的原因，在移动广告市场获得成功，因为许多人将Tweets视作新闻。

商业情报公司MicroStrategy社交网商务负责人Karl-Heinz Land称：“社交、移动和本土化——这三股力量将创造完美风暴。Facebook对此驾轻就熟。”（完）