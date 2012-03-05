〔中国票据市场〕转贴价格持稳,续跌空间将视长期资金成本走向而定

路透上海3月5日电---中国票据市场转贴利率周一持稳.经过春节以来的连续下行,主要转贴价格与资金成本参照指标--三个月shibor差距渐小,再走低动力亦显不足.如果资金成本不能明显回落,转贴利率续跌空间或有限.

交易员透露,目前六个月左右的银行承兑汇票转贴成交价格在年息6.0%-6.1%左右;今日三个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)SHICNY3MD=为5.2383%,二者相差约80基点(bp).

上海一银行交易员称,影响转贴利率走势的"关键在于与三个月shibor的差距越来越小,如果资金价格不能大幅下去,那转贴利率再(明显)往下也比较困难了."

他还指出,3月份作为第一季度的最后一个月,信贷投放的不确定性较前两个月可能会增加.因此对后市看法较为谨慎.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 6.8650/6.5352 7.1736/6.8130 8.2680/7.5665

上日 7.0834/6.6367 7.3382/6.8638 8.4316/7.7389

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变动 -21.84bp/-10.15bp -16.46bp/-5.08bp -16.36bp/-17.24bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.6325%,较上日的5.7290%继续下滑.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3571/3.2921 3.3800/3.3209

上日 3.3628/3.2990 3.3850/3.3320

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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