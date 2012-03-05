〔中国债市〕信用债收益率小跌,政府降低经济增长目标或令宽松政策暂缓

路透上海3月5日电---中国银行间债市周一信用债收益率小幅下行,因市场对2月份信贷数据和经济增长预期均不佳,且流动性较为宽裕;但绝对收益水平偏低的利率债依然走势不振,机构对其兴趣缺缺.

交易员并称,政府降低经济增速目标,或意味着其将更注重经济结构的调整转型,对经济的长期健康增长有利,但同时亦使得降息可能性减小,货币政策进一步放松的预期降低,这对债市尤其是利率债的表现不利.

中国国务院总理温家宝周一在政府工作报告中称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013513]

"我觉得是政府比较注重经济结构的转型吧,一味的通过投资拉动经济带来的经济增长这种模式不好."华东一银行交易员认为,降低经济增长目标意味着政策放松的可能进一步减少.

谈及信用债今日的表现,上海一券商交易员并称,"我是觉得信贷数据和GDP(国内生产总值)增长数据(预计)都很一般,市场资金又很充裕,所以前段时间很缓慢的僵持,今天往下突破了一下吧."

中国银行间市场交易商协会周一发布的最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周信用债收益率估值走势明显分化,低评级品种估值延续下行之势;除AA+级别短融外,中高评级估值持稳或小涨.[ID:nSB2014711]

据两位业内人士周三透露,截止上周中国四大商业银行内部交换数据显示,其2月新增贷款仍保持在低位水平的1,000多亿元人民币.考虑到月末冲贷款因素,四大行当月新增贷款或与1月水平相当.[ID:nSH0098491]

国家统计局将于周五(9日)公布2月工业品价格指数(PPI)和CPI等数据.

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.59%/3.53%,上日尾盘为3.58%/3.51%.剩余期限不足九个月的中石油短融041151011券最新双边报价CN041151011=CFXM为4.40%/4.29%,上日尾盘为4.33%/4.26%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.4560 3.1529

上日 2.5449 3.2776

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4999/3.4389

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9480/2.9070

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6745/3.6125 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曾菱; 审校

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