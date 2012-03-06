"旋转木马"投票为俄罗斯大选蒙上阴影

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月4日电(记者 Thomas Grove)---在俄罗斯大选开始前几天，斯米尔诺夫(Sergei Smirnov)接到一位自称米哈伊尔(Mikhail)的男子来电，该男子提出交易条件：给普京投票四次，就可以拿到2,000卢布(70美元)报酬。

还有几十个年轻男女接到同样的电话，他们周日在莫斯科西南的一家快餐店门口会合，等着被带去与莫斯科紧邻地区的投票站。

斯米尔诺夫是一名记者，他说他是在选举前几周通过一位朋友找到这个组织的，并于周日和米哈伊尔在莫斯科西南地铁站(Yugo-Zapadnaya)碰面，得到了最后的指示。

"他说我们要给普京投票，还要拍下投票照片用手机发给他，"斯米尔诺夫说。

斯米尔诺夫是混入并跟踪这个被他称为"旋转木马"选民组织的几名活动分子之一。"旋转木马"在俄罗斯是指利用缺席选民的文件，在不同投票站重复投票的人。

批评人士称，这是自普京2000年掌权以来，在选举中提高克里姆林宫候选人得票数的惯用手法，包括去年12月4日国家杜马选举。杜马选举被疑存在舞弊行为，引发了普京12年掌权生涯中规模最大的抗议运动。

反对派政客称，周日的选举也不例外。

知名示威活动领导人纳瓦尔尼(Alexei Navalny)与其他人一起筹划在莫斯科和其他城市举行新的示威游行。他说："没人想到会出现这些旋转木马选民...真是厚颜无耻。"

纳瓦尔尼在多处投票站安排了观察员，他说投票当天他不断收到各种可能存在违规行为的举报。

在国家杜马选举受欺诈指控后，普京下令在全国投票站安装摄像头监控周日总统大选，他在选举获胜庆祝仪式上发表讲话时也称，他"赢得公开坦率"。

但批评人士称，斯米尔诺夫加入的组织，只是众多疑似欺诈案例之一。

独立投票监控组织Golos从全国收到超过3,500份可能发生违规行为的举报。

YouTube用户Fremstiller上传的视频显示，在俄罗斯南部省份达吉斯坦(Dagestan)，有人向投票箱中重复塞入选票。

杜马选举后发生的示威运动，令成千上万民众走上街头抗议。对总统大选舞弊的怀疑，将助反对派领导人将示威运动继续下去。

与斯米尔诺夫一起行动的佩列文(Natalia Pelevine)说："这是对法律的严重践踏，将在很大程度上决定我们在示威活动中的反应。我们将尽可能将其公之于众，以便民众了解。"(完)