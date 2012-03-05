(重发)〔中港股市〕双双收跌,中国调低经济增长目标引发需求放缓忧虑

(重发以补充遗漏段落)

* 恒生指数跌1.4%,沪综指跌0.6%

* 中资金融股走软,经济题材敏感类股疲弱

* AIG出售友邦保险股份的消息公布后,融资忧虑令跌幅扩大

* 港元触及1月底以来最低

路透香港3月5日电---港股和内地股市周一下跌,金融和对经济增长敏感的类股表现疲软,此前中国政府给出的年度国内生产总值(GDP)增速目标创下八年来最低,引发人们对中国需求将放缓的担忧.

港股方面,对更多企业可能将借今年涨势来融资的担忧亦令投资者感到不安,股价因而承受更多压力.

恒生指数.HSI收盘跌1.38%报21,265.31点.恒生国企指数.HSCE收跌2.28%报11,470.7点.

沪综指.SSEC收报2,445.002点,跌15.691点,或0.64%;上日该指数创下三个半月收盘新高.今日成交额创下四个交易日来的最高水准.

友邦保险(1299.HK)股份周一暂停交易,其大股东美国国际集团(AIG)正拟出售价值约60亿美元的友邦保险股份.[ID:nSH0098983]

瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远称:"正是海外金融机构可能进行去杠杆化,让我们倾向于今年设定不太激进的恒生指数目标水平."

"去年进行IPO的大股东可能在解禁后抛售持股,但中国未来大规模的IPO可能大量吸收市场流动性,"他补充道.

在友邦保险停牌之际,其中国同业却遭遇打击.中国人寿(2628.HK)大跌4.4%.中国平安(2318.HK)下跌3%.

**中国降低经济成长目标触发获利了结**

银行股下跌加剧中资金融股疲态,对指标股指构成最大拖累.中国工商银行在上海股市和香港市场分别跌1.1%和2.7%.

中国国务院总理温家宝在今年政府工作报告中称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013609]

市场观察人士表示,在GDP和通胀率目标大体符合预期之后,投资者了结获利,不过这也有可能意味着中国的货币政策不会过于放松.

中国最大综合性卖场营运商--高鑫零售(6808.HK)放量大跌6.7%,其周一表示,预计全年同店销售增长率持续下滑,因农历春节前销售旺季天数减少对公司销售拖累不小.公司股价午后下滑逾6%至近两周低点.[nSH0099029](完)

--编译 许娜/李爽;审校 程琳/丁琦

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