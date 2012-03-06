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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 10:54 BJT

更正:〔基金产业〕中信资本旗下第四只地产基金和创投基金均将于年内完成募资--总裁

(更正内文第二段,应为总规模1.5"亿美元",原文漏掉"亿"字)

路透北京3月5日电---中信集团旗下投资公司--中信资本总裁张懿宸周一表示,旗下第四只房地产基金和新设立的创投基金均将于年内完成全部资金募集.他并预计,今年中国股权投资行业的募资情况将较去年有所放缓.

中信资本旗下第四只地产基金总规模预计为6亿美元.去年11月,该基金已完成了首轮2.25亿美元的募资.而总规模1.5亿美元的创投基金亦已于今年初完成首轮募集,规模为6千万美元.

张懿宸是在全国人大和政协两会期间对路透作出上述表示的.

他并就今年的行业募资情况解释称,目前人民币基金的整体流动性正在收紧;其次,部分机构的投资业绩并不是特别好,整体退出回报率低于市场预期,这些均是募资放缓的主要原因.

另外,部分人民币LP(有限合伙人),尤其是个人投资者出现资金紧张的问题,亦导致了后期投资不畅.

中信资本的主要股东包括香港上市公司中信泰富(0267.HK)中信国际金融控股公司.(完)

--发稿 尹媛婷; 审校 曾祥进

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