版本:
中国
债券 | 2012年 3月 5日 星期一 18:34 BJT

〔标题新闻〕三个月期Euribor触及0.934%的16个月新低,因ECB过去两月挹注大量廉价资金

* 欧元银行间拆放款利率(Euribor),欧洲央行(ECB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nEAP50P500]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐