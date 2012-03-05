〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,因亚洲需求疲弱

路透新加坡3月5日电---亚洲中质馏分油裂解价差周一表现疲软,因亚洲需求未能出现,尽管基础原油价格下滑.
交易商表示,3月/4月柴油正价差周一收盘时仍维持在-0.53美元,但如果需求仍旧低迷,则有可能进一步走低.
一位新加坡交易员说,陆上油罐存储成本料为每桶0.90-1.10美元,柴油存储仍无利可图.但由于亚洲需求低迷,且东方-西方套利窗口关闭,故存储仍是当前的最好选择.
另一位交易员称,"如果交易商认为动能处在下行轨道,则他们亦可能不愿买入,等着抄底."
亚洲航煤价格全线走弱,交易员表示这是因为预计今年第二季需求将进一步下滑.
4月柴油裂解价差下跌0.19美元至每桶14.77美元.航煤裂解价差则下跌0.08美元至每桶15.24美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 133.80 134.20 134.00 135.38 -1.38 -1.02
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.36 133.76 133.56 134.83 -1.27 -0.94
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.36 134.76 134.56 135.89 -1.33 -0.98
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.06 135.46 135.26 136.65 -1.39 -1.02
3月柴油互换 GOSGSWMc1 133.53 135.00 -1.47 -1.09
4月柴油互换 GOSGSWMc2 134.06 135.53 -1.47 -1.08 (完)
--编译 侯向明; 审校 王洋