〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差持坚

路透新加坡3月5日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周一双双触及五日低点,但4月下半月/5月下半月间的跨月价差升水持坚于每吨22.00美元,因供给持续紧张.
买家所面临的问题显然是供给有限,这在贸易商愿意支付的升水中就可见一斑.
联合石化从印度石油天然气公司(ONGC)买入35,000吨3月从孟买启运的石脑油,成交价为离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约59.50美元,这称为印度炼厂获得的有史以来最高的升水.
贸易商表示,该船货或为公开规格.
一交易员称:"我真无法理解这个价格..很快就会有大量西方进口船货流入."
不过其它交易员表示,尽管有至少650,000吨3月末至4月上半月船货流入亚洲,但西方进口船货主要是较重级别的.
"目前,公开规格短缺,而需求迄今一直良好,"另一交易员说.
日本公开规格4月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO下跌15.50美元至每吨1,090美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌2.30美元,至每吨升水163.83美元,为2月27日以来的最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.09美元至13.34美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.07美元至每桶8.78美元,创下2月24日以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1089.50/1090.50 1090 -15.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 118.88/118.98 120.67 -1.74
97号现货汽油GL97-SIN 137.55/137.65 139.95 -2.35
95号现货汽油GL95-SIN 134.08/134.18 136.12 -1.99
92号现货汽油GL92-SIN 132.22/132.32 134.10 -1.83
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.29/13.39 13.43 -0.09 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明