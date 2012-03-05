〔国际油市〕亚洲燃料油跨月逆价差走坚,需求前景依旧不振

路透新加坡3月5日电---亚洲燃料油市场周一走坚,12个月远月合约曲线在逆价差区间连续第二日趋陡,之前因需求受损导致近月跨月价差自2月初以来下跌了逾80%.
即期3月/4月跨月价差从上周五亚洲收盘每吨5.25美元水平上走坚了0.25美元.
燃料油统一价格的飙升令买家观望.
现货180-cst燃料油结算价报745.50美元,较前一日收盘价下跌近6美元.固定价格水平保持在700.00美元上方已有一个多月.由于全球原油价格上涨,燃料油价格一直受到提振.
交易员表示,需求依旧低迷,尤其是船用燃料油和中国原料市场的需求.
一船主表示:"虽然需要油,但当前的价格没人能够负担的起全部需求."
"最终这种价格环境影响了所有人,价格与基本面无关,因为市场供给充足."
3月燃料油裂解价差收窄0.34美元至贴水5.41美元.4月裂解价差上涨0.26美元,报每桶贴水5.13美元.
180-cst燃料油下跌6.20美元至每吨748.20美元;380-cst品级燃料油下跌6.05美元至736.25美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 748.00 748.40 748.20 754.40 -6.20 -0.82
现货380CST燃料油 FO380-SIN 736.00 736.50 736.25 742.30 -6.05 -0.82
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 742.00 744.00 743.00 749.00 -6.00 -0.80
380CST船用燃料油升水 6.00 7.50 6.75 6.70 0.05
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.25 4.75 4.50 4.38 0.13 2.86
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.60 3.00 2.80 2.75 0.05 1.82 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明