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债券 | 2012年 3月 5日 星期一 22:55 BJT

〔美国热股〕美国国际集团拟出售友邦保险部分股份筹资,股价早盘下跌

路透3月5日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)将出售在友邦保险(AIA)的部分股份,计划筹集约60亿美元以帮助偿还接受联邦政府纾困时欠下的债务.

美国国际集团早盘微跌0.12%,报29.57美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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