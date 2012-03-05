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市场报道 | 2012年 3月 5日 星期一 23:17 BJT

〔美国热股〕摩根大通拟推出今年规模最大对冲基金之一,早盘股价下跌

路透3月5日电---金融时报周日报导,部分摩根大通(JPM.N)的顶尖自营交易员准备推出一个对冲基金,可能是2012年规模最大的新成立对冲基金之一.[ID:nL2E8E4307]

摩根大通股价在早盘跌0.10%,报40.53美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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