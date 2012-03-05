〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及10日低位后反弹收高,但未来前景仍不稳

* 英镑兑美元触及10日低位1.5782美元

* 英镑反弹,但仍因希腊问题而易受拖累

* 英国服务业PMI低于预估,但仍表明经济处于复苏

路透伦敦3月5日电---英镑兑美元周一小幅上涨,此前曾一度触及10天低位,但是由于希腊完成债务重组协议进程中的不确定性,该货币仍与其他风险较高货币一样易出现波动.

交易商表示,有投资者借助美元上涨机会获利了结,帮助英镑脱离低点,不过周四是希腊与民间债务持有人完成债券互换协议的最后日期,未来几天英镑料承受更大压力.

如果希腊未能达成协议,那么将会威胁到近期达成的1,300亿欧元救助协定,并引燃无序违约风险.

日内稍早公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)低于预估,也令英镑承压,不过其影响有限,因该数据仍表明英国经济正处于恢复,并可能会避免衰退.

"PMI数据也还不错,尽管不像1月那样出色,但是如果以数据在一整个季度都保持在54左右的观点来看,那么衰退风险将被消除."丹麦丹斯克银行首席分析师John Hydeskov称.

英镑兑美元微涨0.1%,报1.5857美元,稍早曾触及2月24日迄今低位1.5782美元.交易商称有关PMI数据较弱的市场传言意味着,英镑主要在数据公布前下跌.

英国2月PMI数据从1月的10个月高位56.0跌至53.8,预估为54.9.

交易商称,1.5890至1.5900美元间的卖单料限制英镑涨势,这与颇受关注的200日移动均线约1.5893美元相一致.

若英镑再度下跌,则将下看100周移动均线约1.5778美元,随后是100日移动均线1.5710美元和2月中旬低位1.5644美元.

不过,近期表现较强的英国数据帮助支撑英镑兑欧元表现,因数据减弱了英国央行进一步量化宽松政策的预期.

欧元/英镑EURGBP=D4持稳在0.8337英镑,接近上周五触及的两周半低位0.8313英镑.欧元/英镑远离2月24日高位0.8506英镑.

本周英镑市场值得关注的经济事件或数据较少.外界广泛预计周四将公布的英国央行政策决定上,量化宽松政策或利率政策将保持不变.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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