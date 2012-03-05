〔英国债市〕英债期货收低,受该国央行回购与美国利好数据打压

路透伦敦3月5日电---英国公债期货周一收跌,之前该国央行回购公债吸引到大量卖家,而美国服务行业数据意外走强,增加了作为避险资产的政府公债的压力.

英国央行表示,收到的卖单约为计划回购的总额15亿英镑三至七年期公债的4.65倍.

这次英国央行回购的投标倍数创下央行去年10月推出第二轮量化宽松以来的最高,导致英债期货扩大跌幅.

"这可能是英债市场的一个不祥之兆,表明交易员更加愿意降低英债仓位,不论这是出于供需关系还是反映出市场预期量化宽松可能不再延长,都刺激了抛售.央行最新的一轮回购获得了非常高的投标倍数,"咨询机构4CAST的分析师在市场评论中称.

此外,美国供应管理协会(ISM)的数据显示,2月服务业扩张速度为一年来最快,这进一步提供了该国经济复苏提速的证据.

6月英债期货FLGM2收低31个跳动点至114.83,跌幅较同比德债多8个基点.

现货市场方面,10年期英债收益率(殖利率)升3个基点至2.18%,较同比德债收益率之差走阔4个基点至36个基点.

周二稍早,投资者的关注点将转向英国住房价格和零售销售数据,以及在2034GMT标售的将在2034年到期的通膨保值公债.

Monument证券分析师Marc Ostwald表示,他预计标售顺利.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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