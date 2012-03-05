〔欧洲股市〕收低,因担忧欧元区和中国经济且担心希腊债务问题

* FTSEurofirst 300指数收低0.6%

* 矿业股下跌,因中国下调成长目标

* 欧元区数据疲弱令市场人气承压

* 策略师和技术分析师均表示,市场动能仍为正面

路透伦敦3月5日电---欧洲股市周一收低,此前景气循环类股因欧元区和中国经济成长忧虑加剧而承压.

不过策略师和技术分析师,目前市场动能仍为多头,未来几周可能会再度延续近期涨势.

基本能源类股.SXPP周一重挫3.5%,在大盘中领跌,此前中国将年度经济成长目标下调至八年低位.

汇丰和美国银行美林下调矿商Kazakhmys(KAZ.L)评等,后者大跌4.9%,且成交量较200日均值高一倍.

数据显示欧元区今年可能无法避免衰退,也损及人气.[CMN-EUROP-ECI]

Euro Stoxx 50指数.STOXX50收低0.6%,报2,529.86点,受银行业、保险业、大宗商品和原油等依赖经济成长的行业类股拖累.

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)以3.8%的跌幅领跌.西班牙Repsol(REP.MC)和德国德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)<DBKGn,DE>分别下挫2.3%和2%.

股指尾盘盘扩大跌幅,之前希腊警告称,已准备好强制性要求民间投资者接受减记,令市场猜测自愿接受该国债务互换协议的债券持有人数量可能不足,尽管稍早时主要借款人曾表示将接受协议.

"(接受协议的债权人)数量是否足够是一个大问题."NewEdge分析师Neil Marsh称.

不过,Marshal表示,除非情势发展显示希腊将无法避免无序违约,否则市场将不会大跌.他维持投资者人气仍偏多的观点,并称周五美国非农就业数据良好料将引发新一轮升势.

技术图表也反映出他的观点,技术图表显示在一些获利了结后,有可能迎来进一步上涨.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,080.64点.

英国富时100指数.FTSE收低0.61%,报5,874.82点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.79%,报6,866.46点;法国CAC-40指数.FCHI收挫0.39%,报3,487.54点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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