〔纽约期市〕原糖期货因供给因素下跌,ICE可可期货收在三周低位

路透纽约/伦敦3月5日电---原糖期货周一下跌,巴西甘蔗大量收获以及印度出口量料增加带来压力.可可期货则收在三周最低,因技术性结清头寸.
咖啡期货收低,罗布斯塔咖啡受越南种植商家在接近收获季尾声时控制供给的影响,削减跌势.印尼咖啡收割活动即将开始.
洲际交易所(ICE)原糖期货SBK2下跌0.28美分,收报每磅24.68美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跌5.60美元,报每吨647.50美元.
最新Commitment of Traders报告显示,截至上周二收盘,投机客多头位置大幅增加.一周内,基金和投机客的多头仓位总共净增加了6万口.
"鉴于投机性仓位大幅增加,以及目前市场动能有些缺乏,我们预计合约将盘整走低."Sucden Financial的Nick Penney表示.
印度表示,10月开始的当季中,该国在200万吨出口量基础上还能够再增加100万吨.
Czarnikow周一将2011/12年全球糖供给过剩数量预估上调至770万吨,之前为610万吨.
可可期货受一波投资者抛盘活动拖累.纽约市场因5月合约跌破每吨2,300美元的支撑位时,触发自动停损卖单而下跌.
ICE可可期货指标5月合约CCK2下跌51美元,或2.1%,收报每吨2,283美元,为三周来最低.伦敦5月可可期货LCCK2下滑31英镑,或2.07%,收报每吨1,464英镑.
Liffe罗布斯塔咖啡期货5月合约LRCK2收低17美元,报每吨2,003美元.5月月阿拉比卡合约KCK2下滑0.10美分,报每磅2.017美元,盘中跌破2美元的心理关口并触及1.9905美元的日低.(完)
--编译 洪曦;审校 李军