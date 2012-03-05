〔金属期市〕期铜收低逾1%,受中国下调GDP增长目标至八年最低打击

* 中国公布2012年GDP增长目标为7.5%之后,期铜下跌

* 期铜失守200日移动均线

* 2月美国服务业增长提速

路透纽约/伦敦3月5日电---期铜周一收低逾1%,之前中国公布的国内生产总值(GDP)增长目标降至八年来最低,引发对这一全球最大工业金属进口国的需求担忧.

中国国家总理温家宝在全国人民代表大会上表示,将2012年GDP增长目标由多年以来的8%降至7.5%,以给予经济更多放缓空间.而政府也将在领导层换届之前实施承诺的经济和社会福利改革.

"这在某种程度上必然会减少部分铜需求,"Country Hedging Inc分析师Sterling Smith表示.

市场交投清淡,投资者在消化并权衡中国调降增长目标和欧洲衰退风险上涨与美国又传来另一轮利好数据的影响.美国数据继续显示出经济增长前景变好.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌75美元,收报每吨8,505美元.盘后跌幅扩大,价格失守8,500美元水平.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期铜合约HGK2跌4.35美分或1.1%,结算价报每磅3.8595美元,接近3.8355-3.9325美元区间的底部.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量接近4.65万口,较30日均值减少逾三分之一.

Global Investors Inc.高级交易员Michael Matousek称,期铜空头利用中国下调增长目标的机会,把期铜价格拉低至一重要技术支撑位,该水准2月末曾吸引强劲买兴.

2月美国服务业增速升至一年来最高,这表明尽管欧洲即将陷入衰退,美国经济继续改善.[ID:nEAP4N5G6l]

周一发布的调查显示,意大利和西班牙企业活动急剧滑坡,拖累整个欧元区的民间部门活动在上月重回下滑状态,打击了该地区可能避免另一轮衰退的希望.

Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)2月下修至49.3,初值为49.7,1月为50.4.该数据低于50代表活动萎缩,这意味着欧洲民间部门活动在过去六个月里有五个月温和下滑.[ID:nSB2014019]