〔美国股市〕亚洲和中国企业ADR跌幅最深,因中国下调年度经济增长目标

路透纽约3月5日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,因受亚洲企业ADR下跌拖累.此前中国公布八年来最低的年度经济成长目标.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌0.8%,标准普尔500指数.SPX收低0.4%.
中国国务院总理温家宝周一在全国人民代表大会上称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,因政府寻求降低经济对外部需求和外资的依赖.此前多年中国经济成长目标均在8%.
香港和中国大陆股市均下滑,因有关中国需求放缓的担忧打击金融和对经济成长敏感的行业.
亚洲企业ADR指数.BKAS下跌1.4%.中国企业ADR指数.BKCN挫跌2.3%.
在美上市的中国电信(CHA.N)跌1.3%,报60.08美元.中国联通(CHU.N)下挫2.6%,报17.57美元.
欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.3%.拉丁美洲ADR指数.BKLA则下挫1.8%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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